Погребняк ошибся, говоря о превосходстве «Зенита» над Алексом Фергюсоном по одному трофею

Бывший футболист «Зенита» Павел Погребняк вспомнил о выигранном Суперкубке УЕФА. В 2008 году в битве за трофей питерцы обыграли «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1. Игра проходила в Монако.

По словам Погребняка, он хорошо помнит тот матч, в том числе дриблинг в исполнении Данни перед голом.

«Всё это не забывается. Хорошо, что мы вписали своё имя в историю «Зенита» и российского футбола. Несомненно, это из самых памятных матчей в карьере. Даже у великого сэра Алекса Фергюсона нет Суперкубка УЕФА, а у нас есть», - цитирует Погребняка «Чемпионат».

Стоит отметить, что Алекс Фергюсон на самом деле выигрывал Суперкубок Европы (так раньше назывался Суперкубок УЕФА) в 1991 году. То есть Павел Погребняк ошибся.

Добавим, что ближайший матч «Зенит» проведёт в субботу, 31 августа, - против «Пари НН» на выезде.