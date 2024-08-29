Канчельскис: «Уверен, что Дзюба будет забивать и в 36 лет, если его кто-то подпишет»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о нападающем Артёме Дзюбе.

Эксперт отметил, что форвард адекватно себя оценивает, ведь он никогда не отличался высокой скоростью, однако он хорош в игре на втором уже, а также силовой борьбе.

«Уверен, что Дзюба будет забивать и в 36 лет, если его кто-то подпишет, в РПЛ скорость — не главное», — сказал Канчельскис в разговоре с «РБ Спорт».

Напомним, что на данный момент 36-летний нападающий находится в статусе свободного агента после того, как у него закончился контракт с московским «Локомотивом» по итогам минувшего сезона.