Сергеев и Гонду тренируются в общей группе «Зенита» перед матчем против «Пари НН»

Нападающие Иван Сергеев и Лусиано Гонду тренируются в общей группе питерского «Зенита» перед матчем седьмого тура Российской премьер-лиги против «Пари НН», об этом сообщает «Матч ТВ».

Напомним, что Сергеев не был в заявке команды с берегов Невы на кубковый матч против тольяттинского «Акрона». Ранее СМИ сообщали, что форвард может вернуться в «Крылья Советов» в случае перехода в стан питерского клуба Александра Соболева.

Гонду же в вторник, 27 августа, был представлен в качестве нового игрока «Зенита». Он подписал контракт на четыре года с опцией продления ещё на один сезон.