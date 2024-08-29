Сулейманов: Хочу помочь «Локомотиву» закрепиться на первом месте в РПЛ

Нападающий Тимур Сулейманов выразил надежду на то, что он будет продолжать забивать голы в сезоне 2024/2025. Ранее Сулейманов забил четыре гола в трёх матчах Кубка России. В Премьер-лиге форвард результативными ударами пока не отличался.

«Цели по голам у меня нет, но хочется помочь команде закрепиться на том месте, на котором идём», - цитирует Сулейманова Sport24.

На текущий момент «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. В шести стартовых турах команда Михаила Галактионова набрала 15 очков из 18 возможных.

Ближайший матч Премьер-лиги «Локомотив» проведёт 1 сентября – против «Краснодара».