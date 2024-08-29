Сулейманов рассказал о советах от Дзюбы

Форвард «Локомотива» Тимур Сулейманов рассказал о том, какие советы он получал от Артёма Дзюбы.

«Он [Дзюба] научил меня многому: быть дисциплинированным на футбольном поле и голевому чутью – находиться в створе ворот. Когда старший говорит, надо слушать», - цитирует Сулейманова Sport24.

По словам Сулейманова, Дзюба подсказывал ему, где располагаться, в какие зоны открываться и как ставить корпус. Форвард «Локомотива» отметил, что он сейчас скучает по Дзюбе.

Напомним, что по завершению сезона 2023/2024 Артём Дзюба покинул «Локомотив» в связи с истечением срока трудового соглашения.