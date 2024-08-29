В «Урал» перешёл воспитанник «Зенита»

«Урал» решил пополнить свой состав перспективным защитником Матвеем Бардачёвым. Футболист является воспитанником «Зенита».

Матвей родился в Краснодаре и долгое время занимался в родной школе. Лишь три года назад юноша переехал в Санкт-Петербург и стал тренироваться в академии «Зенита». Футболист даже успел сыграть за основную команду во время товарищеского матча против «Динамо» из Самарканда.

Также футболист был в заявке на игры против «Спартака» и «Акрона».

Кроме того, в прошлом сезоне Сергей Семак внес игрока в заявку на матчи Кубка России, в том числе и на финал. В итоге Матвей есть в списке победителей. В «Урале» он будет выступать под 70-м номером.

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