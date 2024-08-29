Наумов: «Не дал бы ни одного процента на чемпионство «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о том, сумеет ли «Локомотив» долго удерживать первую строчку в таблице РПЛ.

- Как вы отнеслись к потере первого места «Зенитом»?

- Это приятная неожиданность для меня, что «Локомотив» занял первое место. Я думал, Галактионову нужно будет время, чтобы влить молодых игроков в команду, чтобы стабилизировать игру. Но он сделал все гораздо быстрее. Ребята показали себя с самой лучшей стороны и в результате стали лидерами чемпионата.

Что касается «Зенита», он может только сам себе проиграть. Две ничьи получились блеклыми. Плюс кубковая игра. Это говорит о том, что нет достаточной мотивации. Видимо, после трех побед питерцы решили, что обыграют всех на одной ноге. Вчера «Локомотив» показал, как нужно играть с «Химками». Ребята вышли, и мы увидели азарт, напор, скорость, и всё у соперника посыпалось. «Химки» вообще не было видно. Так и должны играть футболисты, когда выходят на поле.

- Без Глушенкова «Зенит не выиграл три матча подряд. Видите в этом прямую взаимосвязь?

- Взаимосвязь есть. Дело не в том, что Глушенков – сильный футболист, а в том, что он связал игру команды и свою в единое целое. Это главное. Без него все рассыпалось.

- Пишут, что «Зенит» принял положительное решение о покупке Соболева. Что скажете?

- Не думаю, что это хороший трансфер. Такие футболисты, как Соболев, очень долго набирают. Не уверен, что он сильно поможет «Зениту». Для питерцев это не очень хороший переход.

- Долго ли «Локомотив» сможет удерживать лидерство?

- Не думаю, что долго. В команде много молодежи, а ей свойственна нестабильность.

- Сейчас сколько процентов вы бы дали на чемпионство «Локомотива»?

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- Ни одного процента. В этом году рано. Молодежь играет, но у нее часто бывают спады, а на длинной дистанции это недопустимо. Могут быть потери очков и с «Пари НН», и с «Факелом», чего нельзя делать, если ты хочешь стать чемпионом. Надо четко забирать свои очки, но настроить молодых ребят на игру с более слабыми соперниками всегда сложно. Поэтому потери будут. А раз они будут – чемпионство вряд ли возможно. Если все сохранится на следующий год и еще усилятся две-три позиции, тогда можно говорить о конкуренции с «Зенитом».

- Следующая игра у «Локомотива» с «Краснодаром». Станет ли она показательной, на что способны «железнодорожники» в этом сезоне?

- «Краснодар» в этом году еще не проигрывал. Это будет тяжелая встреча для «железнодорожников». Такие матчи и показывают, на что способна команда.

- «Локомотив» для вас фаворит предстоящей встречи?

- Да. Поэтому ему надо брать дома три очка. Необходимо играть в полную силу. Пока особого запаса прочности у «железнодорожников» нет, и в каждой игре надо бороться, как в последний раз. Тогда можно будет на что-то надеяться.

Елена Григорьевская