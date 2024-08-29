Нападающий «Янг Бойз» не перейдёт в «Краснодар»

Представитель нападающего «Янг Бойз» Мешака Элиа Кристофер Мандиангу высказался о возможном переходе своего клиента в «Краснодар».

«Трансфер Элиа в «Краснодар» этим летом не состоится», - приводит слова агента Sport24.

Ранее СМИ сообщали, что «быки» готовы предложить за нападающего восемь миллионов и зарплату в один миллионов евро в год, а также существенные бонусы.

Контракт 27-летнего футболиста со швейцарским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 7,5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Элиа принял участие в семи играх во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей партнёрам по команде.