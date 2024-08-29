Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о том, сумеет ли «Локомотив» долго удерживать первую строчку в таблице РПЛ.

- Как вы отнеслись к потере первого места «Зенитом»?

- Я не столько думаю о потере первого места «Зенитом», сколько о том, что эту строчку занял «Локомотив». Для меня это важно. Я думаю, что это временное явление, и оно нормальное после шести туров. Потому что иногда в лидеры выходили такие команды, которые, в конце концов, даже вылетали. Это начало чемпионата. Все ещё в поисках: и тренеры, и игроки, которые еще не обрели себя в полной мере. «Зенит» свое еще возьмет. Он будет лидером.

- То есть, «Локомотив» не сможет долго удерживать первую строчку?

- Эта команда действительно здорово сейчас играет. Нет вопросов. У нее виден кураж, настроение. Но там не хватает глубины состава. Ребята выходят на поле молодые, а им свойственна нестабильность. Они могут сыграть несколько матчей на эмоциях, а потом могут потерять форму, и назад ее уже сложно будет вернуть.

- Без Глушенкова питерцы не выиграли три матча подряд. Видите в этом прямую взаимосвязь?

- Проблема зависимости от Глушенкова присутствует. У питерцев нет равноценной замены игрокам, которые выпадают из состава.

- Пишут, что «Зенит» принял положительное решение о покупке Соболева и сегодня будет объявлено о его переходе. Что вы об этом трансфере думаете?

- Многое будет зависеть от психологического состояния Соболева и от того, как его примет команда. Есть еще и болельщики. То есть много чего вокруг этого трансфера. Мы помним переходы Быстрова, Дзюбы. Надо будет завоевывать симпатию болельщиков. Не знаю, насколько Соболев к этому готов. Его ждут непростые времена, если он поедет в Питер.

- Вас не смущает, что он уже долгое время без игровой практики?

- Думаю, что Соболев быстро наберет нужную форму, хотя бы за счет эмоций. Таким футболистам нужен вызов, и он есть.

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- Следующая игра у «Локомотива» с «Краснодаром». Станет ли она показателем того, на что способны «железнодорожники» в этом сезоне?

- Станет, потому что это одна из двух самых быстрых команды нашего чемпионата. Наряду со «Спартаком». Южане сейчас к моему удивлению стали снова бороться, как это было пару лет назад. Они не мягкая игрушка. И к такой игре «Локомотив» должен быть готов. Теперь «Краснодар» сражается, чего ему раньше не хватало. Он и «Динамо» обыграл в прошлом туре.

Елена Григорьевская