Дьяков: Меня удивляет, что Дзюба до сих пор без команды

Бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о том, что нападающий Артём Дзюба до сих пор находится без клуба.

Экс-игрок сборной России отметил, что его удивляет этот факт, однако он понимает, что это может быть связано с финансовыми требованиями.

«А, может, для него сейчас зарплата не важна, главное — играть и забивать. Всё-таки за карьеру он успел заработать. Есть много команд, которым он вполне мог бы помочь», — приводит слова Дьякова «Чемпионат».

Напомним, что Дзюба находится в статусе свободного агента после того, как у него закончился контракт с «железнодорожниками».