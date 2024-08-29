Медведев рассказал, когда «Зенит» объявит о переходе Соболева

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев кратко высказался о возможном переходе нападающего московского «Спартака» Александра Соболева.

Ранее комментатор Георгий Черданцев в своём телеграм-канале сообщил, что о трансфере форварда должно быть объявлено сегодня, 29 августа, и осталось оставить только подписи под контрактами.

«В сутках 24 часа», — кратко ответил Медведев в разговоре со Sport24.

Напомним, что Соболев после матча первого тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2) отстранен от тренировок с основной командой по решению руководства «Спартака».