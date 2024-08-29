Боярский — о Соболеве в «Зените»: Я целиком и полностью выступаю «за» его переход

Народный артист России Михаил Боярский, который является болельщиком «Зенита», высказался о возможном трансфере нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в стан питерской команды.

Боярский отметил, что ждёт игрока в составе «Зенита», ведь он является хорошим игроком и проявил себя в составе столичного клуба очень активным голеадором.

«Я считаю, что в юбилейный год хороший игрок всегда пригодится, потому что обязательно нужно занять в нынешнем сезоне первое место. Я думаю, что с приходом Соболева, нападение только усилится. Я целиком и полностью выступаю «за» его переход», - приводит слова Боярского «Спорт день за Днём».

Напомним, что ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что решение о возможном переходе будет принято сегодня, 29 августа.