Овечкин оценил шансы «Динамо» на чемпионство в РПЛ

Нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о шансах московского «Динамо» в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Именитый хоккеист отметил, что «бело-голубые» в первых шести турах чемпионата России показывают неплохую игру.

«Видел игру с «Краснодаром», было много моментов. Болею за родной клуб и верю в чемпионство», - приводит слова Овечкина Sport24.

Напомним, что подопечные Марцела Лички занимают четвёртое место в турнирной таблице с 12 очками в активе. В воскресенье, 1 сентября, они на выезде сыграют против «Оренбурга».