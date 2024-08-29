Газзаев высказался о надеждах в отношении ЦСКА

Известный тренер Валерий Газзаев высказался о своих надеждах в отношении ЦСКА в сезоне 2024/2025. По словам специалиста, ЦСКА имеет большие традиции, и клуб должен бороться за самые высокие места в турнирной таблице.

«Конечно, в течение сезона бывают и поражения, и ничьи, но я надеюсь, что команда будет ставить перед собой самые высокие цели, как и «Зенит», «Спартак», «Динамо» и «Локомотив». Конечно, хочется, чтобы ЦСКА твёрдо и основательно шёл в тройке лучших команд страны», - цитирует Газзаева Metaratings.

В шести стартовых турах Премьер-лиги ЦСКА смог набрать десять очков (три победы, одна ничья, два поражения). На текущий момент «армейцы» располагаются на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата.

Ближайший матч российского чемпионата ЦСКА проведёт в субботу, 31 августа, - против «Химок» на выезде.