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Газзаев высказался о надеждах в отношении ЦСКА

29 Августа 2024 • 13:12 Комментировать
Химки
...
ЦСКА Москва
31.08 15:00

Известный тренер Валерий Газзаев высказался о своих надеждах в отношении ЦСКА в сезоне 2024/2025. По словам специалиста, ЦСКА имеет большие традиции, и клуб должен бороться за самые высокие места в турнирной таблице.

«Конечно, в течение сезона бывают и поражения, и ничьи, но я надеюсь, что команда будет ставить перед собой самые высокие цели, как и «Зенит», «Спартак», «Динамо» и «Локомотив». Конечно, хочется, чтобы ЦСКА твёрдо и основательно шёл в тройке лучших команд страны», - цитирует Газзаева Metaratings.

В шести стартовых турах Премьер-лиги ЦСКА смог набрать десять очков (три победы, одна ничья, два поражения). На текущий момент «армейцы» располагаются на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата.

Ближайший матч российского чемпионата ЦСКА проведёт в субботу, 31 августа, - против «Химок» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Газзаев

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