Семак — о матче против «Пари НН»: Мы фавориты только на бумаге

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча седьмого тура Российской премьер-лиги против «Пари НН».

Специалист отметил, что его команда является фаворитом матча только на бумаге, ведь на футбольное поле выходят игроки, и побеждает тот, кто лучше.

«Поэтому не имеет значения, кто является фаворитом, кто не является, сколько команда бьет или атакует, контролирует мяч. Главное — кто сможет забить больше, тот и победит», - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, что игра пройдёт в субботу, 31 августа, в Нижнем Новгороде. Начало - в 17:30 по московскому времени.