Семак назвал двух игроков, которые точно пропустят ближайший матч «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о кадровой ситуации в ходе подготовки к гостевому матчу Премьер-лиги против «Пари НН». По словам специалиста, список игроков, которые могут пропустит игру, довольно широкий.

«Из тех, кто точно не примет участие – это Родригао и Глушенков, которые продолжают реабилитацию и до перерыва, понятно, не сыграют. Что касается других игроков, то есть целая группа футболистов, которая находится под большим вопросом», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

Семак добавил, что проблемы со здоровьем есть у Горшкова, Мостового, Ерохина, Сергеева и Вендела.

Матч Премьер-лиги между «Пари НН» и «Зенитом» пройдёт в субботу, 31 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.