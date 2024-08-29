Семак рассказал, когда Гонду может дебютировать за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном участии аргентинского нападающего Лусиано Гонду в матче седьмого тура Российской премьер-лиги против «Пари НН».

Специалист отметил, что пока нет оценок, когда форвард может появиться на поле, и есть всего два дня, чтобы принять итоговое решение.

«Посмотреть его в тренировочном процессе, оценить его функциональные возможности для того, чтобы решить, сможет ли он играть и если сможет, то сколько», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, что игра между «Пари НН» и «Зенитом» пройдёт в субботу, 31 августа.