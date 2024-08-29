Семак высказался о новичке «Зенита»

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался об аргентинском нападающем Лусиано Гонду, который вчера, 27 августа, подписал долгосрочный контракт с командой с берегов Невы.
Специалист отметил, что у форварда хорошие габариты и он умеет бороться за мяч, при этом у него хороший удар и хорошая работоспособность.
«Конечно, как и любому игроку, ему нужно адаптироваться к чемпионату, это займет определенное время. А нам в свою очередь нужно проанализировать, насколько он сейчас готов, сколько готов играть, чтобы потихоньку начинать помогать команде», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
Напомним, что «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Локомотиву» одно очко.
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