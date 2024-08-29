Семак высказался о новичке «Зенита»

«Конечно, как и любому игроку, ему нужно адаптироваться к чемпионату, это займет определенное время. А нам в свою очередь нужно проанализировать, насколько он сейчас готов, сколько готов играть, чтобы потихоньку начинать помогать команде», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».