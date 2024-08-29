Батраков высказался о вызове в сборную России от Карпина

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков дал комментарий по поводу своего попадания в расширенный список сборной России на сентябрьский сбор.

«Внимание Карпина? Очень приятно. Я к этому долго шёл», - цитирует Батракова «РБ Спорт».

В следующем месяце национальная сборная России проведёт товарищеские матчи против Вьетнама и Таиланда. Матчи пройдут 5 и 7 сентября в Ханое.

Напомним, что в условиях санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России уже два с половиной года может проводить только товарищеские матчи. Когда эти санкции могут быть сняты, пока что сказать сложно.