Загадочное сообщение «Зенита» оказалось не связано с Соболевым

Фанаты посчитали, что «Зенит» намекнул на скорое объявление о трансфере Александра Соболева. В телеграм-канале питерцы публиковали загадочное сообщение из одного слова: «Спишь?»

Оказалось, что сообщение никак не связано с Соболевым. «Зенит» в скором времени опубликовал рекламу товаров для сна со скидкой. Слово «Спишь» является промокодом для получения этой самой скидки.

Ранее Александр Медведев, глава правления «Зенита», говорил о том, что решение по Александру Соболеву будет объявлено в четверг. Будем и дальше следить за новостями.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 31 августа – против «Пари НН» на выезде.