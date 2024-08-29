«Зенит», возможно, намекнул на трансфер Соболева

Нападающий Александр Соболев в ближайшее время может перейти в «Зенит» из «Спартака». Пресс-служба питерского клуба опубликовала загадочное сообщение в телеграм-канале.

«Спишь?» - говорится в сообщении «сине-бело-голубых».

В комментариях многие фанаты считают, что так «Зенит» намекнул на объявление о трансфере Соболева. В среду вечером руководитель питерского клуба Александр Медведев сообщил, что решение по Соболеву будет объявлено сегодня, в четверг.

Напомним, что ранее на фоне слухов о желании Соболева перейти в «Зенит» «Спартак» отстранил игрока от тренировок с основой.