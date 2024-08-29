Круговой верит в скорое снятие футбольных санкций с России

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой верит в то, что в скором времени УЕФА и ФИФА снимут санкции с Российского футбольного союза (РФС).

«Верю, что скоро нашу страну вернут обратно во все соревнования. Надеюсь даже сыграть ещё на международном классе. Верю ли я, что сыграю в Лиге чемпионов? Загадывать не буду, но будем стараться», - цитирует Кругового «РБ Спорт».

Как известно, санкции в отношении РФС действуют уже два с половиной года. В условиях санкций российские команды не участвуют в клубных соревнованиях, а сборная России может проводить только товарищеские матчи.

Напомним, что Данил Круговой перебрался в ЦСКА этим летом из «Зенита».