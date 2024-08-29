Радич: «В России сильные иностранцы начинают деградировать»

Экс-игрок «Ростова» Деян Радич поделился мнением об игре полузащитника Эсекьеля Барко за московский «Спартак».

«В России часто бывает: приходит сильный иностранец с хорошим уровнем. Но, оказываясь внутри лиги, начинает деградировать. Свой уровень в РПЛ сильным легионерам сохранить трудно», - передает слова Радича «РБ Спорт».

25-летний аргентинец перешел в «Спартак» из клуба «Ривер Плейт». Трансфер обошелся «красно-белым» в 14 миллионов евро. В текущем сезоне Российской премьер-лиги Барко провел пять матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.