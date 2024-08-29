В «Трабзонспоре» прокомментировали информацию о Соболеве

В прессе появлялась информация о том, что нападающий Александр Соболев может продолжить карьеру в «Трабзонспоре». В турецком клубе дали комментарий по поводу этой информации. Это сделал Ибрагим Сахинкая – вице-президент «Трабзонспора».

«Это неверная информация. Соболева не было в наших списках. Мы уже почти завершили трансферную кампанию», - цитирует функционера Sport24.

Сахинкая добавил, что в ближайшие дни «Трабзонспор» объявит о подписании другого нападающего.

Напомним, что Александр Соболев недавно был отстранён от тренировок с основой «Спартака». Решение было принято на фоне информации о желании 27-летнего футболиста перебраться в «Зенит».