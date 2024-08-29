Радич: «ЦСКА с Николичем будет бороться за тройку»

Футбольный агент Деян Радич поделился мнением о работе Марко Николича в столичном ЦСКА.
«Уверен, ЦСКА с ним будет бороться за тройку. ЦСКА и взял Марко, потому что понимает: состав у них не топовый. Поэтому был нужен классный тренер, который сможет собрать команду. Марко на это способен», - передает слова Радича «РБ Спорт».
45-летний сербский специалист возглавил «армейцев» в июне. Контакт тренера с ЦСКА рассчитан до середины 2026 года.
После шести туров Российской премьер-лиги московская команда набрала десять баллов и находится на шестой строчке в турнирной таблице.
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