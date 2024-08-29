Радич дал совет «Спартаку» по Станковичу

Экс-футболист «Ростова» Деян Радич в разговоре с журналистами высказался о работе главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича.
«Деян тратит очень много энергии на работу. И заряжает всех вокруг. С нынешним составом «Спартак» способен бороться за все трофеи. Главное – сохранять терпение и дать Станковичу поработать», - передает слова Радича «РБ Спорт».
Напомним, что Станкович занял пост главного тренера «Спартака» после завершения сезона-2023/2024. После шести туров чемпионата России «красно-белые» набрали 11 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице.
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