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Гладилин: «Спартаку» пора научиться играть без Промеса»

29 Августа 2024 • 11:52 Комментировать

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин ответил на вопрос, сказывается ли отсутствие Квинси Промеса в матчах, когда «красно-белые» сталкиваются с насыщенной оборонительной линией соперника.

«Сильных игроков всегда не хватает, но у «Спартака» довольно качественный состав», - цитирует Гладилина «РБ Спорт».

По словам Гладилина, «красно-белые» должны научиться действовать без Квинси Промеса.

«Конечно, Промес – это сильный игрок, но «Спартаку» пора научиться играть без него в таких поединках», - сказал экс-спартаковец.

Гладилин добавил, что Деян Станкович должен в скором времени улучшить игру в матчах, где соперники выставляют «автобус» у своих ворот.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Гладилин Квинси Промес ещё теги
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