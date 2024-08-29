Агент ответил, могут ли братья Миранчуки воссоединиться в МЛС

Футбольный агент Вадим Шпинёв ответил на вопрос, реально ли воссоединение братьев Миранчуков в американской «Атланте Юнайтед».

«Такой вариант практически исключен», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Алексей перешел в «Атланту» из итальянской «Аталанты» в летнее трансферное окно. 28-летний россиянин подписал контракт до конца 2027 года. Его переход обошелся руководству американского клуба в 12 миллионов евро.

Антон Миранчук сейчас является свободным агентом. По окончании прошлого сезона у полузащитник истек срок действия контракта с «Локомотивом».