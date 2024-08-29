В «Рубин Ялта» высказались о трансфере Соболева

Наставник «Рубин Ялта» Алексей Грачёв прокомментировал информацию об интересе к центрфорварду московского «Спартака» Александру Соболеву.
«Наша команда ищет варианты для усиления. Мы стремимся стать клубом, за который хотели бы выступать футболисты такого уровня. При этом в первую очередь надо исходить из желания игрока защищать наши цвета», - передает слова специалиста Metaratings.ru.
Ранее в прессе сообщалось, что 27-летний нападающий близок к переходу в петербургский «Зенит». С июля Соболев отстранен от тренировочных занятий с «красно-белыми».
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