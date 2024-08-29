Губерниев отреагировал на слова Дзюбы о «самой сексуальной телеге»

Известный футболист Артём Дзюба назвал себя «самой сексуальной телегой». На слова экс-форварда «Локомотива» отреагировал авторитетный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев.

«Артём, ну как же так? Берите пример с меня, мне в октябре 50, и я высококачественный сексуальный болид. Который не существует, а блестяще работает и живёт! Секс 7 раз в день – это нормальная история для здорового мужчины!» - написал Губерниев в телеграм-канале.

Артём Дзюба по завершению сезона 2023/2024 остался без клуба, поскольку «Локомотив» решил не продлевать с ним контракта. Недавно Дзюба отметил свой 36-й день рождения.