Галактионов ответил на вопрос о возможном возвращении Антона Миранчука в «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос, может ли полузащитник Антон Миранчук вернуться в клуб.

Как известно, этим летом Миранчук не договорился с «Локомотивом» о продлении трудового договора, поэтому 28-летний хавбек обрёл статус свободного агента.

«Все прекрасно знают наши тёплые отношения с Антоном. До последнего надеялись, что он может остаться. Но на сегодняшний день я о таких разговорах не слышал, только через прессу. Комментировать это на сегодняшний момент не совсем актуально», - слова Галактионова приведены на сайте «Локомотива».

Ближайший матч «Локомотив» проведёт в воскресенье, 1 сентября, - против «Краснодара» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.