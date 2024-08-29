Гурцкая объяснил, почему «Зенит» ещё не купил Соболева

Известный агент Тимур Гурцкая высказался о назревающем переходе нападающего Александра Соболева из московского «Спартака» и петербургский «Зенит».
«Почему трансфер не оформлен? Потому что противоборство. Медведев? Может быть. Может, кто-то в штабе Семака имеет сомнения. Если кто-то был бы не против, 8-10 миллионов для «Зенита» - это погрешность», - передает слова агента «РБ Спорт».
Напомним, что в июле «Спартак» отстранил Соболева от тренировочного процесса. В новом сезоне Российской премьер-лиги 27-летний нападающий поучаствовал всего в одном поединке.
Бан пользователя