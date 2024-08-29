«Спартак» предложил своего игрока бразильским клубам

Парагвайский легионер «Спартака» Алексис Дуарте может покинуть Российскую премьер-лигу и продолжить карьеру в Бразилии.

Согласно сведениям Metaratings.ru, футболиста предложили сразу нескольким бразильским клубам. Агент Дуарте сейчас активно занимается поиском нового клуба для своего клиента.

Алексис пополнил ряды «красно-белых» в январе прошлого года. В общей сложности защитник принял участие в 41 поединке, не отметившись голевыми действиями. Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.

После шести туров чемпионата России «Спартак» с 11 баллами занимает пятое место в турнирной таблице.