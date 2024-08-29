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Слуцкий: «Разница между сборными России и Китая небольшая»

29 Августа 2024 • 10:26 Комментировать

Рулевой «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий сравнил уровень футболистов в России и Китае. По словам тренера, если взять двух центральных защитников из его нынешней команды, то они сильнее любого российского игрока этого амплуа. При этом Слуцкий отметил, что на некоторых других позициях футболисты из России имеют более высокий уровень.

«Если встретятся сборные России и Китая, то Россия, наверное, сильнее. Но разница не будет слишком большой. Думаю, визуально заметить её не получится. Например, Китай играл с Южной Кореей на равных», - цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что Леонид Слуцкий занял должность главного тренера «Шанхай Шеньхуа» в декабре прошлого года. Сейчас команда занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги Китая.

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Евро-Футбол.Ру,
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