Слуцкий не понимает отношения к Дзюбе в России

Известный тренер Леонид Слуцкий высказался об отношении к нападающему Артёму Дзюбе в России. По словам рулевого «Шанхай Шеньхуа», он не понимает отношения к футболисту в его родной стране.

«Дзюба – сверхтитулованный, побил кучу рекордов, лучший бомбардир чемпионатов России, заслуженный мастер спорта, принимал участие в матчах чемпионатов мира и Европы. И скептическое отношение к нему – я этого просто не понимаю», - цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

Слуцкий отметил, что в Китае к футболистам, которые провели много матчей, люди относятся трепетно.

Добавим, что по завершению сезона 2023/2024 Артём Дзюба остался без клубной прописки по истечению срока контракта с «Локомотивом». Московский клуб решил не продлевать договор с форвардом.