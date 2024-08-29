Мостовой прокомментировал последние результаты «Зенита»

«Я не сказал бы, что у «Зенита» провал. Все привыкли, что «Зенит» может один матч проиграть, а потом пять выиграть. Поэтому последние результаты бросаются в глаза. «Зенит» выиграет, и всe встанет на свои места», - передает слова эксперта «Чемпионат».