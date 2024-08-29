Мостовой прокомментировал последние результаты «Зенита»

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о трехматчевой безвыигрышной серии петербургского «Зенита».
«Я не сказал бы, что у «Зенита» провал. Все привыкли, что «Зенит» может один матч проиграть, а потом пять выиграть. Поэтому последние результаты бросаются в глаза. «Зенит» выиграет, и всe встанет на свои места», - передает слова эксперта «Чемпионат».
Напомним, что в последних матчах петербургский клуб не смог победить «Химки», «Спартак» и «Акрон». В чемпионате России подопечные Сергея Семака опустились на второе место, пропустив вперед «Локомотив».
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