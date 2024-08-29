Черданцев назвал новый клуб нападающего «Спартака» Соболева

Комментатор Георгий Черданцев поделился инсайдом по возможному трансферу форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«Переговоры завершились принятием принципиального положительного решения. Осталось поставить подписи. Соболев в «Зенит», Сергеев в «Крылья Советов». В течение дня вопрос должен быть решен окончательно», - написал Черданцев в своем телеграм-канале.

Напомним, что в июле Соболев был отстранен от тренировок с основой «Спартака». В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 27-летний нападающий сыграл всего один поединок.

После шести туров «Зенит» занимает второе место в РПЛ, а «красно-белые» - пятое.

Форвард «Спартака» Соболев может покинуть Россию