Слуцкий оценил старт «Зенита» в чемпионате России

«Не могу сказать, что было какое-то сверхдоминирование со стороны «Зенита». Первые три тура - да, потом - нет. Понятно, что «Зенит» - фаворит, но не вижу по игре какого-то космического разрыва», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».