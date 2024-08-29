Слуцкий оценил старт «Зенита» в чемпионате России

Наставник «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий поделился мнением о старте петербургского «Зенита» в новом сезоне Российской премьер-лиги.
«Не могу сказать, что было какое-то сверхдоминирование со стороны «Зенита». Первые три тура - да, потом - нет. Понятно, что «Зенит» - фаворит, но не вижу по игре какого-то космического разрыва», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в последних двух матчах чемпионата России подопечные Сергея Семака сыграли вничью. После шести туров петербургский коллектив занимает второе место и отстает от лидирующего «Зенита» на одно очко.
Бан пользователя