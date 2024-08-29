Дзюба: «Я самая сексуальная телега»

Бывший нападающий московского «Спартака» и петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал слова Леонида Слуцкого, назвавшего футболиста «медленной телегой».

«Я высококачественная телега, самая сексуальная телега, которая только существует. Все, что говорит Слуцкий, надо слушать», - передает слова 36-летнего бомбардира «Спорт-Экспресс».

Напомним, что последним клубом Дзюбы был московский «Локомотив». В настоящий момент опытный форварда является свободным агентом.

В прошлом сезоне Премьер-лиги нападающий провел 21 встречу. Артём записал на свой счет четыре забитых мяча и три голевые передачи.