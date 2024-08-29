Слуцкий: «Команда, которая возьмёт Дзюбу, вытянет джекпот»

Наставник китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий в беседе с журналистами поделился мнением о будущем нападающего Артёма Дзюбы, который сейчас является свободным агентом.

«Когда Артем переходил в «Локомотив», тоже был скепсис. А он почти в одиночку оставил команду в РПЛ. Уверен на сто процентов: команда, которая возьмет Артема Дзюбу, вытянет джекпот», - передает слова российского специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что последним местом работы 36-летнего бомбардира был московский «Локомотив». С 1 июля нападающий является свободным агентом.

В прошлом сезоне РПЛ Дзюба сыграл 21 матч и забил четыре гола.