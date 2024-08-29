Форвард «Спартака» Соболев может покинуть Россию

Центральный нападающий Александр Соболев, правами на которого владеет московский «Спартак», может уехать в другой чемпионат.

Как сообщает Avni Aker Haber, у 27-летнего футболиста появился вариант продолжения карьеры в турецкой Суперлиге. Заинтересованность в подписании Александра проявляет «Трабзонспор».

Ранее в прессе сообщалось, что Соболев может продолжить карьеру в петербургском «Зените».

Нападающий играет за «красно-белых» с 2020 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2026-го. В июле Соболев был отстранен от тренировок со «Спартаком».