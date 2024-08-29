Галактионов назвал самую российскую команду в РПЛ

«Локомотив» - одна из самых российских команд? С бы вас чуть-чуть поправил: не одна из, а, наверное, самая. Иногда составы штудирую, и 10 россиян, а иногда и 11, кого-то еще выставить сложно», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».