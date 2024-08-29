​Гладилин пояснил, что помогло «Динамо» из Махачкалы выиграть у «Спартака»

В Фонбет Кубке России произошла небольшая сенсация, махачкалинское «Динамо» обыграло московский «Спартак» с минимальным счётом, и события матча решил прокомментировать бывший футболист московского клуба Валерий Гладилин. Он похвалил дагестанскую команду за подобающий игровой настрой:

- Махачкалинское «Динамо» заслуживает хороших слов. Они настроились, вышли играть в футбол, действовали самоотверженно. Раньше в таком стиле выступал «Терек», - цитирует слова Гладилина Vprognoze.ru.

Напомним, что действующим обладателем трофея является питерский «Зенит», в начале июня команда переиграла в финале турнира «Балтику» из Калининграда.