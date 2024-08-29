​Тарханов: «Зенит» не зависит от одного игрока»

Известный отечественный специалист Александр Тарханов поделился своим мнением о результатах питерского «Зенита», который сдал в последних двух турах после четырёх побед кряду на старте чемпионата. По словам Тарханова, это вряд ли связано с отсутствием Максима Глушенкова, который получил травму в пятом туре, в матче «Зенита» против «Химок»:

- «Зенит» не зависит от какого-то одного игрока. Даже после того, как ушёл Малком, команда стала чемпионом. Вероятно, сейчас что-то не получается у питерцев. Голевые моменты они создают, но не могут их реализовать, - цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

В седьмом туре российского чемпионата питерцы сыграют в Нижнем Новгороде.