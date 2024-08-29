​Черданцев знает, почему Соболев ещё не перешёл в «Зенит»

Известный российский телекомментатор Георгий Черданцев пояснил, почему Александр Соболев ещё не стал игроком питерского «Зенита». Ранее он предсказывал, что это состоится обязательно, но пока что футбольная судьба Соболева подвисла - в «Спартаке» игрок выступать не хочет, но и с другими клубами пока непонятно.

- Переговоры могут затянуться. Возможно, есть какие-то детали, которые нужно согласовать. То, что сегодня переговоры были в активной фазе – совершенно точно, - цитирует слова Черданцева «МК-Спорт».

Напомним, что Александр Соболев выступает за московский клуб с 2020 года.