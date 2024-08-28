Гафин: «Маухубу нужно время»

В среду в матче московского «Динамо» и «Крыльев Советов» в Кубке России форвард «бело-голубых» Эль-Мехди Маухуб дебютировал за свой новый клуб. Он вышел на поле на 76-й минуте встречи.

Глава совдира «Динамо» Дмитрий Гафин оценил сегодняшнюю форму марокканца, который пополнил столичный клуб лишь на прошлой неделе.

«Эль-Мехди сегодня дебютировал, это здорово. Понятно, что ему нужно время, чтобы втянуться после паузы, время на адаптацию. Очень надеемся на его прогресс», - говорит Гафин Sport24.

Как добавил Гафин, отменённый гол Маухуба в ворота «Крыльев» должен стать для него дополнительной мотивацией.