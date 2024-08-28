Врач «Динамо»: «Готовим Лунёва к выезду в Оренбург»

В грядущий четверг голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв приступит к занятиям в общей группе после небольшого повреждения. Об этом заявил главврач «бело-голубых» Александр Родионов.

«С завтрашнего дня Андрей начнет подтягиваться в общую группу. Сегодня уже работал индивидуально. Готовим его на выезд в Оренбург», - делится Родионов с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что в рамках седьмого тура РПЛ динамовцев ожидает выезд на Урал в Оренбург. Там коллектив Марцела Лички сыграет с одноимённым местным клубом.

Вечером среды «Динамо» разнесло дома «Крылья Советов» усилиями своих молодых игроков.