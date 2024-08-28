Защитник «Крыльев Советов» Томас Галдамес оригинально извинился перед Муми Нгамалё за эпизод, который привёл к травме камерунского нападающего «Динамо». Случилось столкновение игроков в недавнем матче «Динамо» и «Крыльев» в рамках Российской премьер-лиги (1:0).

Так, Галдамес после уже кубкового матча между «Динамо» и «Крыльями» в среду подарил Нгамалё приятный подарок – две бутылки чилийского вина. Видео поделился в своём телерам-канале журналист «Чемпионата» Илья Никульников.

После получения подарка футболисты обнялись и пожали друг другу руки.

Больше подробностей о матче, в котором «Динамо» разнесло «Крылья» со счётом 5:1 – здесь.