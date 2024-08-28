Медведев: «Зенит» завтра объявит решение по Соболеву»

Председатель правления питерского «Зенита» Александр Медведев заявил, что решение по форварду «Спартака» Александру Соболеву клуб объявит завтра.

«Дайте мое заявление в связи с распространяемыми слухами: решение по Александру Соболеву будет объявлено завтра», - сказал Медведев «Спорт-Экспрессу».

Напомним, вечером среды о скором объявлении о переходе Соболева в «Зенит» заявил комментатор Георгий Черданцев прямо в эфире матча «Динамо» и «Крыльев Советов» в Кубке России. Правда, в обещанные 21:00 никакого перехода не случилось.

Соболев на данный момент не тренируется со «Спартаком». В «Зенит» игрока сватают всё лето.