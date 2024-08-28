Крымский клуб Второй лиги хочет видеть у себя Соболева

На отстранённого от тренировок форварда московского «Спартака» Александра Соболева нацелился ялтинский «Рубин», этот клуб выступает в российской Второй лиге Б.

«Крымский футбольный клуб «Рубин Ялта» предлагает Александру Соболеву перейти в южнобережный клуб на правах аренды. Игровую практику, море и солнце гарантируем», - цитирует послание клуба у себя в телеграм-канале инсайдер Иван Карпов.

Правда, ответа от агента Соболева Павла Андреева «Рубин» так и не получил.

«Жаль, что Павел Олегович прочитал его, но оставил без ответа», - добавляет инсайдер.

Вечером среды комментатор Георгий Черданцев анонсировал скорый переход Соболева в «Зенит». В питерском клубе эту новость успешно опровергли.